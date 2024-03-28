Елена Летучая показала фото в платье с глубоким декольте

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном наряде. На размещенном снимке 45-летняя звезда позировала в струящемся длинном платье с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.
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