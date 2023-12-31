«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Что сделали жиды в Газе, когда ХАМАС долбанул по Израилю? И не стали оглядываться на то, что скажет мировое сообщество. А гордона хохляцкого нужно обязательно выловить, привезти в Россию и заставить жрать свое дерьмо в прямом эфире.

Алексей Горшков

ИДИОТЫ !!! Просто нарываются на "ответку"! Вполне согласен с жительницей Украины,написавшей: "... Просто просятся - вырубите нам свет на Новый год, ещё пожалуйста разрушений и трагедий..."! НАШИ - тоже "ХОРОШИ"! Мы всегда всё делаем В ОТВЕТ на что-то, когда нам вполне по силам действовать и самостоятельно! А то получается, что СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА у противника, хотя это явно не так!