«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

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Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Что сделали жиды в Газе, когда ХАМАС долбанул по Израилю? И не стали оглядываться на то, что скажет мировое сообщество. А гордона хохляцкого нужно обязательно выловить, привезти в Россию и заставить жрать свое дерьмо в прямом эфире.
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11 час.
Алексей Горшков
ИДИОТЫ !!! Просто нарываются на &quot;ответку&quot;! Вполне согласен с жительницей Украины,написавшей: &quot;... Просто просятся - вырубите нам свет на Новый год, ещё пожалуйста разрушений и трагедий...&quot;! НАШИ - тоже &quot;ХОРОШИ&quot;! Мы всегда всё делаем В ОТВЕТ на что-то, когда нам вполне по силам действовать и самостоятельно! А то получается, что СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА у противника, хотя это явно не так!
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11 час.
Л
Леонид -
Остаётся только передвинуть границу, лучше до Польши, чтоб в Россию не прилетало
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10 час.

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