И грянула национализация — ответный “удар” за 90-е: заводы ЧЭМК возвращены в собственность государства, а дальше — больше

МГ

Малик Гумеров

"Если всем распоряжаются США." - Они просто исполнители чужой воли ! Не понимая , просто возомнившие , что это они и правят миром ! Их руками мировая мафия проводила свою общемировую политику ! Элитка США возомнила что это они , самостоятельно ... ! Тупые ...! США это проектное государство , создано под определенные планы и цели ! Они за 200 с небольшим лет так и не смогли сформироваться в полноценную страну-государство !!!