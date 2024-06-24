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И грянула национализация — ответный “удар” за 90-е: заводы ЧЭМК возвращены в собственность государства, а дальше — больше

И грянула национализация — ответный “удар” за 90-е: заводы ЧЭМК возвращены в собственность государства, а дальше — больше

Суд Свердловской области передал акции трех предприятий группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в собственность государства.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Если всем распоряжаются США.&quot; - Они просто исполнители чужой воли  !   Не понимая , просто  возомнившие , что  это они и правят миром !  Их руками мировая мафия проводила свою общемировую  политику !   Элитка США возомнила что это они , самостоятельно  ... !  Тупые ...!                    США это  проектное государство  , создано под определенные планы и цели !        Они за 200 с небольшим лет так и не смогли сформироваться в полноценную страну-государство !!!
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5 час.
Natalija Osminina
Отвали со своими прописными истинами!! Именно их ты выворачиваешь наизнанку в своих вражьих выводах. Вот же тварь.ОТВАЛИ ГНИДА!!!!
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
И тебе всех благ !
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2 час.

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