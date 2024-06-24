Суд Свердловской области передал акции трех предприятий группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в собственность государства.
И грянула национализация — ответный “удар” за 90-е: заводы ЧЭМК возвращены в собственность государства, а дальше — больше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Если всем распоряжаются США." - Они просто исполнители чужой воли ! Не понимая , просто возомнившие , что это они и правят миром ! Их руками мировая мафия проводила свою общемировую политику ! Элитка США возомнила что это они , самостоятельно ... ! Тупые ...! США это проектное государство , создано под определенные планы и цели ! Они за 200 с небольшим лет так и не смогли сформироваться в полноценную страну-государство !!!
Ответить
5 час.
Natalija Osminina
Отвали со своими прописными истинами!! Именно их ты выворачиваешь наизнанку в своих вражьих выводах. Вот же тварь.ОТВАЛИ ГНИДА!!!!
Ответить
5 час.
МГ
Малик Гумеров
И тебе всех благ !
Ответить
2 час.
Свежие комментарии