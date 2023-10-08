Наиля Аскер-заде: Мировые новости недели в фотографиях

Мировые новости недели в фотографиях Понедельник В Индонезии родился редкий суматранский носорог Вторник В Мюнхене закончился главный пивной фестиваль — Октоберфест Среда Открытие XVI Очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикан Четверг Продажа окрашенных цыплят на улице в Бейруте, Ливан Пятница В Калининград прибыло первое судно, прошедшее через Северный морской путь Опубликовано на Daily Moscow по информации из официального Telegram-канала автора.