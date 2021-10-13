В Минсельхозе РФ обеспокоились влиянием сельского хозяйства на климат

Экспорт сельхозпродукции России может резко сократиться без должного внимания влиянию сельского хозяйства на экологию и климат, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, 12 октября сообщает The DairyNews.
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