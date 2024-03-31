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Стрелка по-ярославски

Стрелка по-ярославски

Издавна в России стрелками назывались живописные места на впадении одной реки в другую. Ярославль здесь не исключение, при впадении реки Которосль в Волгу образован красивый мыс, где князем Ярославом Мудрым был заложен город Ярославль.

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