Константин Богомолов впервые вышел на связь после бегства Ксении Собчак из России

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве крупной суммы у сотрудника «Ростеха». По этой же причине были арестованы помощник телеведущей Кирилл Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
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