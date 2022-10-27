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Константин Богомолов впервые вышел на связь после бегства Ксении Собчак из России

Константин Богомолов впервые вышел на связь после бегства Ксении Собчак из России

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве крупной суммы у сотрудника «Ростеха». По этой же причине были арестованы помощник телеведущей Кирилл Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.

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