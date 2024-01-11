Лечение зубов, уколы и операции: россияне назвали самые неприятные медицинские процедуры

Сдача крови из вены оказалась только на 6-м месте в этом списке.Медицинских манипуляций опасаются большинство россиян (60%), а список процедур, которые заставляют переживать больше всего, возглавляет лечение зубов (40%), показал совместный опрос СберСтрахования и СберСтрахования жизни.