Лечение зубов, уколы и операции: россияне назвали самые неприятные медицинские процедуры

Сдача крови из вены оказалась только на 6-м месте в этом списке.Медицинских манипуляций опасаются большинство россиян (60%), а список процедур, которые заставляют переживать больше всего, возглавляет лечение зубов (40%), показал совместный опрос СберСтрахования и СберСтрахования жизни.
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