Чувственное полнолуние в Скорпионе: 5 знаков зодиака, у которых случатся резкие перемены в любви Алёна Юрьева Полнолуние в Скорпионе, которое придется на 23 апреля, обещает серьезные перемены в сфере чувств и отношений.