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В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей (ФОТО)

В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей (ФОТО)

На сегодняшний день в непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций блока НАТО и США, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса и американской армии.

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