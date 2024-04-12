В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей (ФОТО)

На сегодняшний день в непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций блока НАТО и США, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса и американской армии.
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