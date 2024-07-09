Российско-Эмиратский словарь по психологии презентован на выставке «ИННОПРОМ»

В презентационном центре Экспо в Екатеринбурге, в рамках 14-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», была представлена электронная версия первого Российско-Эмиратского словаря по психологии, Соглашение о создании которого было подписано на III Международном форуме-выставки «СОЦИО».