Эти теплые августовские пейзажи Ладожских шхер сделаны, пожалуй, в одном из самых популярных и посещаемых мест национального парка.
Острова
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Эти теплые августовские пейзажи Ладожских шхер сделаны, пожалуй, в одном из самых популярных и посещаемых мест национального парка.
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