Россиян предупредили, когда лучше отказаться от оплаты по QR

Все больше торговых точек начали предлагать клиентам оплачивать покупки по QR-коду – этот способ оплаты выгоден магазинам за счет снижения банковских комиссий, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.
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