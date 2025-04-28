CommsPsy: в структуре языков заложены ассоциации между цветами и понятиями

Американские ученые из Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли необычный факт: ассоциации между цветами и понятиями (например, красный — "горячий", синий — "холодный") заложены в самой структуре языка, а не только в визуальном опыте.
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