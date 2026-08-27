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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше: « Почему бы не сыграть в 11 форвардов, если у тебя 7 классных защитников? Мы видели клубы, которые становились чемпионами с такой схемой – та же «Тампа»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре в 11 нападающих. В прошлом сезоне омский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону – «Локомотиву» (3-4 в серии).

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