Сатановский объяснил, чем может обернуться для РФ создание морской базы в Судане

"Пульс Планеты"ПолитикаСатановский объяснил, чем может обернуться для РФ создание морской базы в Судане Россия ведет переговоры с Суданом о размещении пункта материально-технического обеспечения для военных судов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ГемановА что из африканских дел наша дипломатия может записать себе в актив? Кругом обман и "спотыкачка"! Зато денег немеряно вбухивается в этот континент.Юрий ВолковЯ полагаю, если б те вбуханные деньги шли внутрь страны мы б уже в коммунизме жили.Комментировать
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