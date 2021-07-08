"Пульс Планеты"

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Сатановский объяснил, чем может обернуться для РФ создание морской базы в Судане

Сатановский объяснил, чем может обернуться для РФ создание морской базы в Судане

  Россия ведет переговоры с Суданом о размещении пункта материально-технического обеспечения для военных судов.

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Виктор Геманов
А что из африканских дел наша дипломатия может записать себе в актив? Кругом обман и "спотыкачка"! Зато денег немеряно вбухивается в этот континент.
Юрий Волков
Я полагаю, если б те вбуханные деньги шли внутрь страны мы б уже в коммунизме жили.

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