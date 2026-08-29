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Любовь к стране и народным традициям: тысячи людей собрались на фестивале «Русское лето» #ZaРоссию в Благовещенске

Любовь к стране и народным традициям: тысячи людей собрались на фестивале «Русское лето» #ZaРоссию в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа, ФедералПресс. Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию, состоявшийся 28 августа в Благовещенске, собрал свыше 16 тысяч человек.

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