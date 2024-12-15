В Северодвинске прошёл фестиваль национальных культур

Площадкой стал Центр культуры и общественных мероприятий города корабеловЗдесь собрались представители Лешуконского, Холмогорского, Шенкурского, Пинежского, Бурятского, Азербайджанского землячеств и ненецкого землячества «Тосавэй», а также ансамбля украинской песни «Мрия», Северодвинского казачьего общества, творческого объединения «Нёнокоцкая ключёвка», танцевально-фольклорного объединения «Поморочка» и общественной организации «Возраст мудрости».