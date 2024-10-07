Глава Минсельхоза посоветовала ставить свечки, чтобы был урожай

Природа активно проявляла себя в текущем году. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике заявила, что россиянам пора ставить свечку в церкви Илье пророку, «чтобы пошел дождь».
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