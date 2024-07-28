Евгений Крупин: «Визуально корова изменилась мало, а ее продуктивность выросла в разы»

«Татар-информ» продолжает серию интервью с молодыми татарстанскими учеными. Очередной гость проекта – доктор ветеринарных наук Евгений Крупин, рассказавший нам о том, как не надо кормить коров, стоит ли пить парное молоко от незнакомого производителя, о попытках создания искусственного жвачного животного, изменениях климата и многом другом.