«Сова на глобус»: оскорбленная Собчак подаст в суд на НТВ

И

Ирина

Как увидела на экране эту тошнотворную сущность, сразу переключила канал. Тратить время на нелюдей не желаю. С ней и ее мамашей давно всё ясно без всяких фильмов. Зачем мне лишние отрицательные эмоции, они и так зашкаливают при каждом упоминании в СМИ об этих чертях в юбках!