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«Сова на глобус»: оскорбленная Собчак подаст в суд на НТВ

«Сова на глобус»: оскорбленная Собчак подаст в суд на НТВ

NEWS.ru Журналист и телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней, рассказала она в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Снова черножопая проститутка прорезалась, очевидно накопила дерма в вонюче-поганым сифилисно-гнилом организме...!!!
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2 час.
И
Ирина
Как увидела на экране эту тошнотворную сущность, сразу переключила канал. Тратить  время на нелюдей не желаю. С ней и ее мамашей давно всё ясно без всяких фильмов. Зачем мне лишние отрицательные эмоции, они и так зашкаливают при каждом упоминании в СМИ об этих чертях в юбках!
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1 час.
АндрейБорков
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37 мин.

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