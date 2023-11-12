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Пенсионерка отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в Сочи

Пенсионерка отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в Сочи

Пенсионерка Тамара Чевардина предпочитает активный отдых: походы по горам и моржевание.69-летняя Тамара Чевардина, переехавшая в Сочи из Владимира, отметила 69-летие прыжком с 210-метровой высоты в "Скайпарке".

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