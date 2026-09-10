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Царьград

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Авдеев вложит 700 млн в завод и поддержит фермеров под Кольчугином

Авдеев вложит 700 млн в завод и поддержит фермеров под Кольчугином

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Кольчугинский округ. Глава региона совместно с руководителем муниципалитета Алексеем Андриановым ознакомился с производственными площадками местных предприятий и социальными объектами.

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