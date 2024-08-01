Я бы всех уволил: судьба воронежской администрации при мэре Наумове

На конкурс по выбору мэра заявлено 14 кандидатов, среди которых общественник Илья Наумов. Он прославился после своей первой попытки стать градоначальником на прошлогодних выборах, а также критикой в отношении представителей органов власти.
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