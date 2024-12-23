Володин проводит опрос о принятии закона против мошенников-благотворителей

Положительно инициативу оценили 96% проголосовавших Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит в своем Telegram-канале опрос о необходимости принятия закона против мошенников, ведущих свою деятельность в интернете под видом благотворительных организаций.
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