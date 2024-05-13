Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения собак на ребенка в Алтайском крае

Алтайские следователи проводят проверку Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на девочку в райцентре Михайловского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале информационного центра федерального ведомства.
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