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Ювелир объяснила, как правильно ухаживать за украшениями

Ювелир объяснила, как правильно ухаживать за украшениями

Основательница ювелирного бренда Teh Reason Анастасия Корчкова дала советы по уходу за украшениями. © Unsplash По словам Корчковой, правила обращения с ювелирными изделиями являются общими для всех изделий, независимо от материала и типа камней.

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