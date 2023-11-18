Ювелир объяснила, как правильно ухаживать за украшениями

Основательница ювелирного бренда Teh Reason Анастасия Корчкова дала советы по уходу за украшениями. © Unsplash По словам Корчковой, правила обращения с ювелирными изделиями являются общими для всех изделий, независимо от материала и типа камней.
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