В каких районах Севастополя не будет света?

Компания «Севастопольэнерго» опубликовала график временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введённый в полном объёме, до окончания аварийно-восстановительных работ.
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