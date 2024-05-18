Захарова жестко раскритиковала реакцию Запада после покушения на Фицо

Реакция лидеров западных стран после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо во много раз страшнее самого преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского телевидения.
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