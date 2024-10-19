В Сингапуре арестовали подростка, готовившего серию нападений с ножом

Подростка, планировавшего террористическую атаку в оживленном пригороде Сингапура, вдохновленную пропагандой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), аремтовала местная полиция, 18 октября заявил министр внутренних дел страны, добавив, что это был «очень опасный» инцидент.
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