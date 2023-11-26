Гоша Куценко рассказал об инциденте с дочерьми

Актер Гоша Куценко поделился подробностями несчастного случая. Гоша Куценко — многодетный отец. У актера есть 27-летняя дочь Полина Куценко от актрисы Марии Порошиной и две дочери, Евгения и Светлана, от союза с моделью Ириной Скриниченко.
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