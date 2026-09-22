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Олег Гарин: «Сегодня в армии спокойно служат, а в советской была дедовщина и жесткие порядки, кто проходил – становился сильнее. Там я начал курить, кто не курит – продолжает работать»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин рассказал, как служил в армии. «Я служил по-настоящему. Тогда главное было не загреметь на три года.

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