Куриная грудка "бутербродная": когда хочется бутербродов, готовлю именно ее

Этот рецепт я уже выкладывала несколько лет назад у себя в соцсети (которую нельзя называть, хихи) и он там зашел просто на ура! Люди до сих пор пишут мне сообщения, как это вкусно и отмечают в рецептах =) Обязательно попробуйте сделать куриную грудку таким способом.