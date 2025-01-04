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Будет вкусно

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Куриная грудка "бутербродная": когда хочется бутербродов, готовлю именно ее

Куриная грудка "бутербродная": когда хочется бутербродов, готовлю именно ее

Этот рецепт я уже выкладывала несколько лет назад у себя в соцсети (которую нельзя называть, хихи) и он там зашел просто на ура! Люди до сих пор пишут мне сообщения, как это вкусно и отмечают в рецептах =) Обязательно попробуйте сделать куриную грудку таким способом.

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