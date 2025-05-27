НАТО нагнетает конфликт с Россией в Балтийском море: прогнозы экспертов

«Усиленная боевая группа НАТО, изначально сформированная как батальон из военнослужащих нескольких европейских государств, существенно расширилась и теперь представляет собой бригаду», — отметил военный обозреватель Станислав Крапивник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии