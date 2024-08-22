Приготовить Табельского, или все прокурорское золото

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Краснодарском крае от нашего источника в центральном аппарате СКР в Москве, скандальное дело, в котором оказался замешан прокурор Кубани Сергей Табельский, дошло не только до следователей генерала Бастрыкина, но и до Генеральной прокуратуры и ФСБ РФ.
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