Приготовить Табельского, или все прокурорское золото

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Краснодарском крае от нашего источника в центральном аппарате СКР в Москве, скандальное дело, в котором оказался замешан прокурор Кубани Сергей Табельский, дошло не только до следователей генерала Бастрыкина, но и до Генеральной прокуратуры и ФСБ РФ.