Сотрудничество в энергетике станет одной из ключевых тем саммита Россия – Африка

У стран Африки есть заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики. Эта тема будет одной из ключевых на саммите Россия – Африка в 2023 году, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров.
У стран Африки есть заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики. Эта тема будет одной из ключевых на саммите Россия – Африка в 2023 году, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров.
Свежие комментарии