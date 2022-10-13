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Сотрудничество в энергетике станет одной из ключевых тем саммита Россия – Африка

Сотрудничество в энергетике станет одной из ключевых тем саммита Россия – Африка

У стран Африки есть заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики. Эта тема будет одной из ключевых на саммите Россия – Африка в 2023 году, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров.

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