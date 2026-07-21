В России предложили установить скидки на все коммунальные услуги для пенсионеров

Мера должна носить федеральный характер и распространяться на основные виды ЖКУ — электроэнергию, водоснабжение, отопление, вывоз ТКО и другое Владислав Гриб, заместитель секретаря ОП России, предложил ввести льготы для неработающих пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг, чтобы удержать их в малых городах и деревнях, где они преимущественно живут в частных домах, пишет РИА Новости.