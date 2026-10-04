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Мировое обозрение

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Трамп заявил, что Иран отказался от планов получить ядерное оружие

Трамп заявил, что Иран отказался от планов получить ядерное оружие

Главное в тезисах: Заявление Трампа: Президент США объявил, что Иран «практически отказался от любых планов» по созданию ядерного оружия, и назвал республику «разгромленной».

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