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В Китае намерены увеличить долю населения со средними доходами

В Китае намерены увеличить долю населения со средними доходами

Китайские власти планируют увеличить доходы людей с низкими зарплатами и улучшить систему распределения денежных средств в целом, заявил генеральный секретарь, председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин в рамках открытия XX съезда партии.

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