В Китае намерены увеличить долю населения со средними доходами

Китайские власти планируют увеличить доходы людей с низкими зарплатами и улучшить систему распределения денежных средств в целом, заявил генеральный секретарь, председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин в рамках открытия XX съезда партии.
Китайские власти планируют увеличить доходы людей с низкими зарплатами и улучшить систему распределения денежных средств в целом, заявил генеральный секретарь, председатель Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин в рамках открытия XX съезда партии.
Свежие комментарии