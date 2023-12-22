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VG: у норвежского лайнера произошли трудности с управлением из-за шторма

VG: у норвежского лайнера произошли трудности с управлением из-за шторма

Global Look Press/Hartmut Pöstges/imageBROKER.com Норвежский круизный лайнер Maud столкнулся с трудностями с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма повреждений, передает норвежская газета VG.

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