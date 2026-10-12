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Женщина приняла племянницу зятя за любовницу и ударила ее засовом в Калининграде

Женщина приняла племянницу зятя за любовницу и ударила ее засовом в Калининграде

РЕН ТВ Жительница Калининграда стала фигуранткой уголовного дела после нападения на 22-летнюю племянницу своего бывшего зятя, которую она ошибочно приняла за его любовницу.

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