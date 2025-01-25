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Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи

Страна, где находится Смольянинов*, отказала России в правовой помощи

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Государство, где находится актер Артур Смольянинов*, заочно арестованный по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти, отказала следователям из России в правовой помощи.

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