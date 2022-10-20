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Стало известно число актов вандализма в отношении посольств РФ за 1,5 года

Стало известно число актов вандализма в отношении посольств РФ за 1,5 года

С 15 декабря 2020 года по май 2022 года совершено более 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских диппредставительств, заявила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова, передает РИА Новости.

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