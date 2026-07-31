Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Без меня вы разоритесь» – Трамп ошеломил журналистов Белого дома

«Без меня вы разоритесь» – Трамп ошеломил журналистов Белого дома

Все западные стандарты демократии – а, может быть, это были стандарты, которые лишь считались и назывались западными – очень скоро останутся, видимо, лишь в странах, которые почему-то считаются «авторитарными».

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Комментарии
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Валерий
Да мания величия у него зашкаливает !!!
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