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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о словах Дугласа про гол «Локо»: «Игроки и тренеры не разбираются в протоколе ВАР. Гол всегда просматривают – если 3 арбитра одинаково оценивают момент, то оставляют решение главного»

Встреча «Локо» и «Зенита» в 23-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

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