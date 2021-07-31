Свято место пусто не бывает. Протестовали против храма — получили две мечети с медресе

Андрей СмирновРелигияСвято место пусто не бывает. Протестовали против храма — получили две мечети с медресеРоссия, конечно, щедрая душа, многонациональная страна с мультикультурной средой. Территория толерантности.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООльгаПравильная статья. "Те, кто не бережёт свои традиции и культуру...." , задумались, кто и какие законы вам напоют из мечети? Я православная. И мне хотелось бы слышать перезвон русских колоколов и иметь возможность зайти в свою церковь.Борис ВиленскийЧёртовы либерасты и толерасты пустят Россию по миру. Их дом - тюрма!Леонид РусиНас всех объединяет православие... наши храмы и иконы. Этого не понимают только дебилы.Комментировать
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