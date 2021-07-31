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Свято место пусто не бывает. Протестовали против храма — получили две мечети с медресе

Свято место пусто не бывает. Протестовали против храма — получили две мечети с медресе

Россия, конечно, щедрая душа, многонациональная страна с мультикультурной средой. Территория толерантности.

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Ольга
Правильная статья. "Те, кто не бережёт свои традиции и культуру...." , задумались, кто и какие законы вам напоют из мечети? Я православная. И мне хотелось бы слышать перезвон русских колоколов и иметь возможность зайти в свою церковь.
Борис Виленский
Чёртовы либерасты и толерасты пустят Россию по миру. Их дом - тюрма!
Леонид Руси
Нас всех объединяет православие... наши храмы и иконы. Этого не понимают только дебилы.

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