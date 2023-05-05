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Володин: Теракт киевского режима в отношении Путина — это нападение на Россию

Володин: Теракт киевского режима в отношении Путина — это нападение на Россию

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru Теракт в отношении президента РФ Владимира Путина — это нападение на Россию.

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