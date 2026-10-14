Материнская компания криптобиржи Kraken — Payward — приобретает литовский Saldo Bank. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Арджуна Сетхи, одного из двух генеральных директоров Payward.
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