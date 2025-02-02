‍🇮🇱🇸🇾🏴🖇 Обстрел позиций АОИ в Эль-Кунейтре: начало сопротивления Израилю в Сирии? На днях впервые за долгое время были обстреляны позиции израильских войск в окупированной части провинции Эль-Кунейтра.