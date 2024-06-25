Министру просвещения предложили снижать баллы ЕГЭ курящим школьникам

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил министру просвещения России Сергею Кравцову разрешить снижать курящим школьникам итоговый балл ЕГЭ на 10-20 единиц .
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